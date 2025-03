Copa Futuro Suave de Jiu-Jitsu será disputada neste sábado, em Porto Alegre

O projeto Futuro Suave promoverá a primeira etapa da Copa Futuro Suave de Jiu-Jitsu 2025 , neste sábado (15), no Clube Comercial Sarandi , no Bairro Sarandi. A fase contará com 250 atletas de 12 municípios gaúchos.

— A ideia é oportunizar que muitos projetos sociais, atletas, treinadores, professores, profissionais do jiu-jitsu e suas academias possam mostrar e divulgar seu trabalho, assim estimulando o desenvolvimento do esporte como um todo no Rio Grande do Sul — afirma José Alberto Opitz, um dos organizadores do evento.