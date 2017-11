O município de Cachoeira do Sul não terá desfile de Carnaval em 2018. A decisão das Escolas de Samba da cidade veio após a prefeitura reduzir em R$ 5 mil o repasse para cada uma delas.

Conforme a prefeitura, no ano passado foram entregues R$ 25 mil para cada uma das quatro Escolas de Samba da cidade: Unidos da Vila, Estação Expresso, Inovação e Aldeanos do Samba. Além disso, o Executivo disponibilizou a aparelhagem de som para as escolas.

Neste ano, a proposta era repassar R$ 15 mil para os desfiles e mais R$ 5 mil para os gastos com sonorização – isto porque, de acordo com a prefeitura, as escolas reclamavam da qualidade dos aparelhos disponibilizados pelo Executivo -. Como as escolas acharam que o valor seria insuficiente, decidiram por não realizar o desfile.

Como alternativa, foi proposto um baile de Carnaval, em parceria da prefeitura com as escolas. A administração municipal será responsável pelo aluguel do local, a sonorização e a contratação de uma banda. As escolas, ficarão com a copa, estacionamento e portaria.