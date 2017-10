Um dos carnavais de rua mais tradicionais e movimentados do centro do Estado será, pelo segundo ano seguido, terceirizado pela prefeitura de Jaguari. Em 23 de novembro será aberta uma licitação, na modalidade de concorrência pública, para contratar uma empresa que irá organizar o carnaval 2018 do município. Segundo o prefeito Roberto Carlos Turchiello (PMDB) o valor da licitação é de R$ 55 mil e será usado para custear gastos com limpeza, iluminação, sonorização e sanitários.