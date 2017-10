Na madrugada deste domingo (29), um incêndio atingiu um depósito do Detran-RS, em Capão da Canoa, no Litoral Norte. Segundo a Brigada Militar, as chamas atingiram mais de 15 veículos: quatro carros e 12 motos. O proprietário do estabelecimento acredita que o fogo foi ocasionado de forma criminosa.