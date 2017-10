Manchetes

- Uma ação do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico apreendeu R$ 552 mil e mais US$ 52 mil em espécie em um condomínio de luxo no bairro Tarumã, em Viamão.

- Começa hoje a primeira fase de pagamento do PIS e do Pasep para idosos com mais de 70 anos que têm conta corrente ou poupança individual na Caixa, no caso do PIS, ou no Banco do Brasil, no caso do Pasep.