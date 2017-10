Um homem de 22 anos, acusado de roubos e participação em ocorrências de explosão a bancos, além de ataques a carro-forte, foi preso na noite desta segunda-feira (16) na BR-116 em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Caxias do Sul, na Serra. O jovem foi localizado enquanto conduzia um veículo Santana. Os agentes verificaram que ele tinha um mandado de prisão expedido, inclusive, por participação no caso de explosão a uma agência do Banco do Brasil em Campestre da Serra , em junho.

Assim que foi preso, ele solicitou apoio da mulher para as questões burocráticas na liberação do automóvel. Foi constatado, no entanto, que a jovem de 21 anos também tinha um mandado de prisão como coautora dos crimes do marido. Eles foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Caxias do Sul.