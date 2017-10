Reprodução / Reprodução

O saque nas contas do Fundo do PIS/Pasep começa a ser liberado nesta semana. A Caixa Econômica Federal, responsável pelo PIS, e o Banco do Brasil, pelo Pasep, começam na próxima quinta-feira (19) o pagamento para pessoas com idade superior a 70 anos, conforme a Medida Provisória (MP) 797/2017, que alterou a idade para saque das cotas. Agora, mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos têm direito ao saque. É preciso ter saldo no Fundo. Os aposentados também seguirão o calendário escalonado de pagamentos.

Sempre dois dias úteis antes do calendário oficial, o dinheiro será disponibilizado para quem tem conta na Caixa Federal (trabalhadores com direito às cotas do PIS) ou no Banco do Brasil (Pasep). Nesta terça-feira (17), portanto, o valor será depositado para pessoas com 70 anos ou mais, a primeira faixa contemplada no calendário. Veja o cronograma:

- Pessoas 70 anos ou mais: saques a partir de 19 de outubro

- Aposentados: saques podem ser feitos a partir de 17 de novembro

- Homens com 65 anos ou mais e mulheres com 62 anos ou mais: saques a partir de 14 de dezembro