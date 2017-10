Manchetes

- Bairros da zona leste e norte de Porto Alegre vão ficar sem abastecimento de água neste fim de semana.

- O local em que cada candidato fará o Enem em cinco e 12 de novembro já está disponível no cartão de confirmação, no site do Enem.

- A polícia informou que o aluno de 14 anos que atirou contra colegas em Goiânia planejava atirar em mais estudantes.

- Dos 30 imóveis que a massa falida da Varig vai colocar em leilão, três estão localizados no centro de Porto Alegre.

- Publicado hoje edital para construção do viaduto sobre a Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, em Sapucaia do Sul.

- O delegado Omar Abud, preso e condenado a 32 anos de reclusão por associação criminosa e lavagem de dinheiro, disse que não sabe por que está encarcerado.

- A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça aceitou denúncia do Ministério Público contra o prefeito de São Leopoldo.

- Uma carreta com cerca de 7,2 mil litros de bebidas foi apreendida nesta sexta-feira na BR-290, em Eldorado do Sul, Região Metropolitana de Porto Alegre.

- Alerta para golpes a comerciantes do Vale do Paranhana principalmente durante a Oktoberfest após a prisão de um homem com notas falsas, em Igrejinha.

- O juiz da primeira Vara Criminal do Foro Regional do Partenon, João Luís Pires Tedesco, aceitou denúncia do Ministério Público contra 13 pessoas acusadas de envolvimento na construção de um túnel no Presídio Central de Porto Alegre.