Manchetes

- Agentes deixam de cumprir mandados de prisão devido à falta de estrutura em delegacias

- Reuniões do Piratini para extinguir Corag começam na semana que vem

- Cpers não reconhece calendário de recuperação de aulas proposto pelo governo e afirma que greve está mantida

- Os pagamentos do abono salarial, rendimentos e cotas do PIS estão suspensos em todos os canais da Caixa até amanhã.

- Quase 100 combatentes do grupo extremista Estado Islâmico na cidade síria de Raqa se renderam nas últimas 24 horas.

- O governador da Califórnia, Jerry Brown, declarou situação de emergência para controlar um surto de hepatite A, que causou até o momento a morte de 18 pessoas e o contágio de quase 600.

- Um terremoto de 5,5 graus de magnitude atingiu o sul do México. Até o momento, não há informações sobre danos ou vítimas.

- Quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas na queda de um avião cargueiro na Costa do Marfim.

- Os termos do acordo de delação premiada do ex-operador financeiro do PMDB, Lúcio Funaro, com o Ministério Público Federal preveem o pagamento de multa de R$ 45 milhões aos cofres públicos e cumprimento de prisão em regime fechado por apenas dois anos.

- O ex-diretor de operações do Comitê Rio 2016, Leonardo Gryner, deixou a cadeia na manhã deste sábado.

- A presidente do Cpers, Helenir Schürer, afirmou que a categoria não reconhece o novo calendário escolar definido pelo Piratini para o ano letivo de 2017.

- O Governo do Estado vai conduzir na semana que vem reuniões para encerrar as atividades da Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas, a Corag.

- A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu alerta para o risco de mar agitado e chance de ressaca no litoral até o fim da tarde de domingo.

- Com o nível do rio Caí diminuindo, as 50 pessoas que haviam sido removidas começarão a voltar para as casas na tarde deste sábado, em São Sebastião do Caí.

- A polícia encontrou, na manhã deste sábado, o corpo do jovem Leonardo Alves Belchior, de 22 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira. Ele havia caído no Arroio Camaquã, no interior de Lavras do Sul, enquanto pescava.

- Um exame de raio-x revelou quatro celulares em uma tala de gesso em uma das pernas de um presidiário transferido do presídio de Camaquã para Porto Alegre.