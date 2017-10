A cerimônia de beatificação do padre João Schiavo, em Caxias do Sul, reuniu cerca de 7 mil pessoas. A estimativa é da organização do evento. Moradores de Caxias do Sul se uniram a caravanas de diversos municípios do país e até do exterior. O rito começou às 10h, nos Pavilhões da Festa da Uva.

Flavia Noal / Agência RBS

O primeiro ato foi o pedido do bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Ruffinoni, para que Schiavo fosse incluído no livro de beatos da Igreja Católica. Após uma breve apresentação do padre, ocorreu o ponto alto da cerimônia. O cardeal Angelo Amato leu a Carta Apostólica escrita pelo Papa Francisco. O prefeito da Congregação das Causas dos Santos foi o representante do chefe da Igreja Católica na cerimônia, que seguiu com o descerramento da imagem que retrata o novo beato. Ao fim, ocorreu a procissão da Relíquia do Beato, exposta para veneração. A cerimônia durou cerca de 30 minutos e foi seguida de uma missa com a participação de aproximadamente 200 sacerdotes celebrantes.

Schiavo é o primeiro beato da Diocese de Caxias do Sul, composta por 74 municípios. A expectativa era que 15 mil pessoas participassem da cerimônia, mas o número ficou abaixo. Mesmo assim, chamou a atenção a participação de devotos até de outros países. Argentinos com bandeirinhas se manifestaram em momentos da celebração. Também havia grupos do Chile e da Itália, país onde o padre nasceu.

-É muita emoção tu estares neste momento com a tua família que veio da Itália - comentou Rosa Calabron, 75 anos, sobrinha do beato e moradora de Caxias do Sul.

O padre da Congregação Josefinos de Murialdo veio para o Brasil em 1931, onde se envolveu em atividades comunitárias. Fundou o primeiro grupo Murialdinas no Brasil. Também ajudou a criar escolas e um seminário. Ele morreu em 1967.

Trinta anos após a morte do padre, Juvelino Cara recebeu o milagre reconhecido pela Igreja. Depois de ser desenganado pelos médicos, a mulher dele conta ter rezado a oração do Padre João Schiavo para pedir a cura, o que aconteceu. Cara tem 84 anos e esteve presente na cerimônia deste sábado.

- Estou feliz e emocionado - contou.