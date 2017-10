Grupo de devotos em Aeroparque de Buenos Aires Maria José Machado / Divulgação

A beatificação do padre João Schiavo, que está marcada para ocorrer em cerimônia às 10h deste sábado (28) em Caxias do Sul, no Parque de Eventos da Festa da Uva, atrai grupos de devotos de diversas cidades do país e também do exterior. Em sua grande parte, são pessoas ligadas à Congregação dos Josefinos de Murialdo, à qual o padre pertencia. Em Caxias do Sul, ele fundou em 1954 o primeiro grupo das Irmãs Murialdinas no Brasil, no distrito de Fazenda Souza.

Conforme a irmã Leda Borelli, que está organizando a recepção de grupos de outras cidades, 80 pessoas ficarão hospedadas no alojamento da congregação, em Fazenda Souza. Os demais grupos ficam em hotéis. Só da Argentina e do Chile, são 170 pessoas, que ocupam 90% dos leitos de um hotel próximo à rodoviária de Caxias do Sul. Em outro hotel no centro da cidade, cerca de 30 italianos estão hospedados. A irmã informa que ainda há 34 pessoas do Equador e religiosos do México que também estarão presentes. Do Brasil, os visitantes vêm principalmente de São Paulo, Bahia, Paraná e de Brasília. Todos os grupos chegam a Caxias até esta sexta-feira (27).

Ao todo, 15 mil pessoas são esperadas na cerimônia de beatificação. Além do público em geral, a organização do evento contabiliza a presença de 180 sacerdotes, entre padres, bispos e arcebispos. A cerimônia será presidida pelo cardeal Angelo Amato, representante do Papa Francisco.

Ritual

Conforme a equipe responsável pela organização da cerimônia, o ato da beatificação ocorrerá logo no início da celebração. O bispo da diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Ruffinoni, fará o pedido para que o padre seja colocado no livro de beatos da Igreja Católica.