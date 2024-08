Valdileia Martins fez história em sua estreia no salto em altura feminino em Paris e se classificou à final. Nesta sexta-feira (2), a atleta superou a barra com 1,92m e igualou o recorde brasileiro na modalidade e consagrou-se como a primeira finalista olímpica do Brasil em 50 anos. No entanto, a brasileira teve uma torção no tornozelo ao tentar saltar 1,95m e, com isso, sua presença na decisão é incerta.