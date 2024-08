Três dias após a disputa do triatlo masculino na Olimpíada de Paris-2024, a seleção suíça revelou neste sábado que um de seus atletas está com uma infecção estomacal e não competirá no revezamento misto. Apesar da mudança, o time suíço evitou culpar a qualidade das águas do Rio Sena pelo problema de saúde do atleta.