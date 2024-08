Provas de estádio no atletismo começam nesta sexta; saiba onde o Brasil pode ganhar medalha

"Mais rápido, mais alto, mais forte". Nenhum esporte simboliza tanto o lema olímpico quanto o atletismo. As provas de estádio da modalidade começam nesta sexta-feira (2), no Stade de France. O Brasil desembarca em Paris para aumentar suas medalhas. Somente o judô levou mais vezes o país ao pódio. Na quinta-feira (1º), o país elevou sua contagem para 20 pódios, com a prata de Caio Bonfim, na marcha atlética 20km. O próximo a inflar as estatísticas deve ser Alison Santos.