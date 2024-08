Paris 2024 Notícia

Medina vence duelo brasileiro e avança à semifinal do surfe nas Olimpíadas

No duelo com João Chianca, o Chumbinho, o tricampeão mundial pegou três tubos e confirmou o favoritismo. Decisão das medalhas será no sábado

01/08/2024 - 20h41min Atualizada em 01/08/2024 - 21h42min