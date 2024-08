Anote na agenda Notícia

Olimpíadas 2024: as modalidades que o Brasil disputará nesta sexta-feira, dia 2/8

Tem semifinal no tênis de mesa, além de partidas decisivas no basquete e no vôlei masculinos

01/08/2024 - 18h22min Atualizada em 02/08/2024 - 00h08min