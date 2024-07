Em um espaço de 21 minutos e a uma distância de três quilômetros, o Brasil subiu ao pódio três vezes em Paris. Pouco tempo para respirar, mas muito para celebrar no esporte brasileiro. O "Ouviram do Ipiranga" ainda não tocou na capital francesa, mas o Brasil começou a moldar sua trajetória de pódios nesta Olimpíada, com lágrimas, carisma e presente para o filho.