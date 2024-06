A tunisiana Ons Jabeur, 10ª tenista do ranking da WTA, anunciou nesta segunda-feira (17) que desistiu de participar dos Jogos Olímpicos de Paris para preservar seu joelho. Ela já participou dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, dos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro e de 2021 em Tóquio. Em 2023 ela foi submetida a uma cirurgia no joelho direito.