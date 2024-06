Descendente do fundador das Olimpíadas fala sobre o papel dos Jogos: "Plataforma para o mundo se unir em paz"

Ao conversar com Alexandra de Navacelle de Coubertin, se nota que não apenas os genes físicos de Pierre de Coubertin foram transmitidos, embora o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna não tenha deixado descendentes diretos, mas, sobretudo, o DNA de suas ideias atravessaram o tempo. Alexandra é a presidente da Associação da Família Pierre de Coubertin, composta por familiares da quarta geração do Barão, e membra da Comissão de Cultura e Patrimônio Olímpico do Comitê Olímpico Internacional.