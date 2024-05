Em sua segunda partida na Liga das Nações feminina de vôlei, o Brasil superou a Coreia do Sul, nesta quinta (16), por fáceis 3 sets a 0, parciais de 25/15, 25/19 e 25/17, em jogo que teve apenas 65 minutos de duração. Esta foi a segunda vitória da equipe comandada por José Roberto Guimarães, nesta fase que acontece no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio.