A brasileira Amanda Schott obteve vaga no levantamento de peso (até 71kg) nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, após a confirmação de que a China não levará Liao Guifang, sua representante na categoria para a competição francesa. Amanda era a 11ª colocada do ranking olímpico publicado em 8 de maio e foi beneficiada pela decisão chinesa. As 10 primeiras colocadas obtêm vaga nos próximos Jogos.