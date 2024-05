A seleção brasileira feminina de vôlei estreou com vitória na Liga das Nações, ao derrotar, nesta terça-feira (14), no Maracanãzinho, no Rio, o Canadá por 3 sets a 1, com parciais de 26/24, 23/25, 26/24 e 25/12. A equipe dirigida por José Roberto Guimarães volta a jogar na quinta-feira (16), às 14 horas, diante da Coreia do Sul.