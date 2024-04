O brasileiro Caio Bonfim conquistou a medalha de bronze nos 20 km da 92ª edição do GP de Podebrady, na República Tcheca, válido pelo Circuito Ouro de marcha atlética da World Athletics. Com o tempo de 1h18min50s, o atleta do Centro de Atletismo de Sobradinho (DF) garantiu um lugar no pódio.