O cearense Matheus Lima atingiu o índice olímpico nos 400 metros com barreiras, neste sábado (6). O atleta do clube Pinheiros (SP) brilhou no Troféu Adhemar Ferreira da Silva, em Bragança Paulista (SP), ao registrar o tempo de 48seg55 na semifinal da terceira etapa da competição.