O Brasil tem mais uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a terceira na esgrima. Neste sábado (6), a gaúcha Mariana Pistoia venceu a disputa do florete, no Pré-Olímpico das Américas, realizado em San José, na Costa Rica, e participará do maior evento esportivo do mundo pela primeira vez na carreira.