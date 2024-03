Esperança de medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, Caio Bonfim voltou a conquistar um importante resultado. Na madrugada deste domingo (3), ele garantiu a medalha de bronze nos 20 km do Grande Prêmio da China, disputado em Taicang, cidade da província de Jiangsu, e com 1h17min44seg, estabeleceu um novo recorde brasileiro.