Medalhista de prata em 2018, Almir Junior não conseguiu repetir o resultado no Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, que tem a edição deste ano disputada em Glasgow, na Escócia. Neste sábado (2), o atleta da Sogipa só acertou dois de seis saltos e com 16m63cm terminou em 10º lugar no salto triplo.