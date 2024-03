O Brasil ficou longe do pódio no primeiro dia de disputas do Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, em Glasgow, na Escócia. Nesta sexta-feira (1), o melhor desempenho foi do catarinense Darlan Romani (Praia Clube-MG), que terminou em sétimo lugar na prova do arremesso do peso, e desta forma não conseguiu repetir o título conquistado na edição passada em Belgrado em 2022.