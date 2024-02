Em busca de uma vaga nos Jogos de Paris, em 2024, o Brasil foi derrotado pelo Paraguai, por 1 a 0, na estreia do quadrangular final do Pré-Olímpico, nesta segunda-feira (5), no estádio Brigido Iriarte, em Caracas. A seleção canarinho ainda tem mais duas partidas para buscar a classificação, contra a anfitriã Venezuela, na quinta-feira (8), às 20h; e diante da Argentina, no domingo (11), no mesmo horário.