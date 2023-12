O Brasil foi um dos países escolhidos para sediar a primeira semana da Liga das Nações de Vôlei de 2024, que terá 16 representantes em cada modalidade, feminina e masculina. A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) revelou nesta sexta-feira (8) que a competição começará no dia 14 de maio para as mulheres e no dia 21 do mesmo mês para os homens, com jogos na cidade do Rio de Janeiro — a CBV confirmou que os jogos serão no Maracanãzinho.