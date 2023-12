A retomada do time adulto do Bento Vôlei para a disputa do Campeonato Estadual foi coroado com o título. Na noite de quinta-feira (7), em Bento Gonçalves, a equipe venceu na final o Grêmio Náutico União por 3 sets a 0 (parciais de 25/18, 26/24 e 25/18), e conquistou a taça inédita para o clube.