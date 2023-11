A retomada do Bento Vôlei no Estadual adulto masculino foi com vitória. Na abertura da competição, em Novo Hamburgo, no sábado (4), o time serrano venceu, de virada, o Grêmio Náutico União, por 3 sets a 1 (parciais de 18/25, 25/23, 25/16 e 25/21).