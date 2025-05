Hansi Flick anuncia volta de Ter Stegen ao gol do Barcelona após se recuperar de grave lesão

O Barcelona vai ter um reforço de peso para o jogo deste sábado, diante do Valladolid, pelo Campeonato Espanhol. Em entrevista coletiva, o técnico Hansi Flick anunciou o goleiro Ter Stegen como titular após uma ausência de quase oito meses.

O jogador rompeu o tendão patelar do joelho direito em setembro do ano passado e, desde então, vem se dedicando à recuperação. Neste período, o clube catalão contou com os serviços de Szczesny e de Iñaki Peña na posição.

O treinador alemão justificou o retorno de Ter Stegen baseado no seu desempenho nos treinos e também nas conversas com o departamento médico do clube e com a sua comissão técnica.

"Marc (Ter Stegen) está em um bom caminho e seu desempenho nos treinos tem sido fantástico", afirmou o treinador que, em seguida, não quis antecipar mais nada em relação à escalação da equipe. "Não estou pensando em mudar mais nada até o fim da temporada", comentou.

No clube desde 2014, e com 420 duelos disputados pelo Barcelona, o goleiro é um dos pilares do elenco. Ele já havia sido relacionado para ficar no banco de reservas na final da Copa do Rei, que teve o clube catalão como vencedor, ao derrotar o Real Madrid por 3 a 2.