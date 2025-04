Sesi-Bauru vence a primeira semifinal da Superliga feminina de vôlei

Jogadoras do Sesi-Bauru comemoram vitória.

O Sesi-Vôlei Bauru venceu o primeiro jogo semifinal da Superliga feminina . Em partida encerrada no começo da madrugada deste sábado (19), o time paulista derrotou o Praia Clube , em Uberlândia (MG), por 3 sets a 1 , parciais de 23/25, 25/18, 25/22 e 25/23, após 2h15min de confronto.

A segunda partida está marcada para o dia 22 de abril , em Bauru (SP), e uma nova vitória garante vaga na decisão para o time treinado por Henrique Modenesi, que faz sua estreia na competição . Em caso de vitória do time mineiro, um terceiro jogo acontecerá no dia 25, mais uma vez em Uberlândia, já que o Praia Clube teve melhor campanha na fase classificatória.

Na partida que iniciou nesta sexta, o bloqueio foi a grande arma do time de Bauru, que marcou 16 pontos neste fundamento contra sete da equipe mineira. A central Mayany, com seis, e a oposto Bruna Costa, com quatro, foram os destaques.