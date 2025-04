Confederação Brasileira de Vôlei anuncia comissões técnicas e cria seleções sub-23 e sub-26

Serão 12 seleções brasileiras na temporada 2025. Miriam Jeske / Divulgação/COB

Com um planejamento focado no desenvolvimento de novos talentos e no trabalho integrado, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) formou as comissões técnicas de 12 equipes masculinas e femininas – três a mais do que nas últimas temporadas, com a ampliação do projeto das seleções de novos, que terá equipes masculinas e feminina sub-23 e sub-26.

De acordo com o presidente da CBV, o objetivo é abranger os próximos três ciclos olímpicos.

— As comissões técnicas serão formadas por profissionais, homens e mulheres, com grande experiência em clubes da Superliga e em seleções de base nacionais e estaduais, além de vivências de voleibol múltiplas. Integração é a palavra-chave, já que Bernardinho e José Roberto Guimarães, técnicos das equipes adultas, continuam como coordenadores técnicos do voleibol de quadra masculino e feminino, respectivamente. Estamos no primeiro ano do ciclo olímpico de Los Angeles 2028, mas o trabalho já visa também os ciclos de 2032 (Brisbane) e 2036 (sede a ser definida) — explica Radamés Lattari Filho.

Para garantir a diversidade de experiências, a CBV estabeleceu que as comissões técnicas de base terão no máximo dois profissionais do mesmo clube. Estes grupos incluirão profissionais da área da psicologia, nutrição e ginecologia esportiva.

Seleções de novos com calendário definido

A entidade ainda garante que ampliará o modelo de desenvolvimento e observação de atletas jovens utilizado em 2024 com a retomada da seleção de novos masculina.

Nesta temporada, as equipes sub-23 masculina e feminina disputarão os Jogos Pan-Americanos Júnior em Assunção, no Paraguai, e em parceria com a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), serão convocadas seleções sub-26 para participar da Universíade na Alemanha, em julho, incluindo amistosos internacionais de preparação.

Os times sub-19 se preparam para os Mundiais da categoria e as sub-16, para os Sul-Americanos.

Avaliação única sob supervisão de Bernardinho e Zé Roberto Guimarães

Zé Roberto seguirá no comando da seleção feminina adulta. Alexandre Loureiro / Divulgação/COB

Em conjunto com os coordenadores técnicos Bernardinho e José Roberto Guimarães, os profissionais de preparação física e das áreas de saúde das seleções elaboraram um protocolo único para avaliação contínua dos atletas. A CBV ainda adquiriu softwares específicos para o monitoramento do desenvolvimento dos atletas e o aprimoramento técnico das equipes.

— A CBV e os coordenadores técnicos optaram por treinadores e assistentes com experiência no desenvolvimento de jovens atletas em transição das equipes de base para a seleção principal. O trabalho terá ênfase no aprimoramento de fundamentos específicos e das habilidades motoras. Neste primeiro ano do ciclo olímpico, haverá uma observação diferenciada para atletas entre 18 e 25 anos, com as seleções sub-23 e sub-26. A CBV ainda ampliará o acompanhamento de atletas nos campeonatos nacionais e em torneios regionais e profissionais especialistas em fundamentos participarão da preparação em Saquarema — garante Jorge Bichara, diretor técnico da CBV e consultor de esportes no Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Confira a formação das comissões técnicas:

Seleção feminina:

José Roberto Guimarães

Paulo Cocco

Wagner Coppini

Seleção masculina:

No masculino, Bernardinho segue no comando da comissão técnica. Gaspar Nóbrega / Divulgação/COB

Bernardinho

Rubinho

Marcelo Fronckowiak

Sub-26 feminina (Universitária):

Aldory Junior

Sub-26 masculina (Universitária):

Fabiano Magoo

Sub-23 Feminina:

Marcos Miranda

Leandro Pereira

Sub-23 Masculina:

Nery Tambeiro

Fabiano Magoo

Sub-21 feminina:

Wagner Coppini

Rodolfo Ferreira

Mirtes Benko

Sub-21 masculina:

Anderson Rodrigues

Rodolfo Lino

Gabriel da Cunha

Sub-19 feminina:

Maurício Thomas

Vinícius Gamino

Helga Sasso

Sub-19 masculina:

Luis Carlos Kadilac

Marcel Kodama

Marcelo Sá

Sub-16 feminina:

Marcelo Freitas

Aguinaldo Santos

Francileide da Costa

Inácio Junior

Sub-16 masculina: