Hugo Calderano derrota número 2 do mundo e garante vaga inédita na final da Copa do Mundo de tênis de mesa

O brasileiro Hugo Calderano fez história, neste sábado (19), ao derrotar o chinês Wang Chuqin, segundo do ranking mundial, por 4 a 3 (14/12, 5/11, 6/11, 7/11, 11/7, 11/5 e 12/10) e se classificar para uma inédita final da Copa do Mundo de tênis de mesa, disputada em Macau. A decisão será disputada no domingo (20), às 9h15min (de Brasília), contra o vencedor da partida entre os chineses, Lin Shidong, líder do ranking, e Liang Jingkun, quinto da classificação da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF).

A campanha de Calderano já era a melhor de um brasileiro em todos os tempos. Com vitórias sobre três japoneses e um canadense, o carioca já havia garantido ao menos a medalha de bronze, já que, na Copa do Mundo, os perdedores de semifinais asseguram um lugar no pódio.

Como foi o jogo

Na madrugada de sábado, Calderano fez um primeiro set muito equilibrado. Depois de salvar três set points, fechou em 14/12, calando momentaneamente a torcida chinesa.

Atual tricampeão do ITTF Finals, torneio que reúne os melhores jogadores da temporada, bronze na última Copa do Mundo e ouro nos Jogos Olímpicos de Paris nas duplas mistas e por equipes, Chuqin reagiu a partir da segunda parcial e impôs seu ritmo, vencendo por 11/5, 11/6 e 11/7 e ficando a um set da vitória.

Hugo Calderano mudou sua estratégia para conseguir uma virada quase impossível. No quinto set, passou a forçar os erros do adversário e depois de liderar em 9/3, conseguiu brecar a reação do chinês e diminuiu a desvantagem com 11/7.

O brasileiro saiu perdendo por 0/2, mas virou e foi muito superior no restante da sexta parcial e, com 11/5, empatou o jogo e forçou o set desempate.

Se o jogo já estava tenso, o set decisivo reservou mais emoções. Disposto a comprovar o favoritismo, Wang Chuqin liderou até 7/5. O brasileiro cresceu e virou para 8/5, mas novamente o chinês se recuperou e chegou a ter um match point no 10/9.

De forma impressionante, Hugo Calderano se manteve no jogo e, com três pontos seguidos, conseguiu a virada histórica, marcando 12/10.