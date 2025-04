Minas domina Osasco e larga na frente nas semifinais da Superliga feminina

Peña foi a maior pontuadora do Minas.

Atual campeão da Superliga feminina de vôlei e vencedor de quatro das cinco últimas edições do torneio, o Minas Tênis Clube está próximo de mais uma final. Nesta terça-feira (15), jogando em casa, o time mineiro derrotou o Osasco Vôlei (SP) por 3 sets a 0 , parciais de 28/26, 25/22 e 25/14 em 1h27min de partida e agora precisa de mais uma vitória para garantir vaga em sua 11ª decisão da competição.

O segundo jogo entre as duas equipes está marcado para o dia 21 , em Osasco. Se o Minas vencer estará classificado para a final. Caso o time paulista seja o vencedor, um terceiro confronto será disputado em Belo Horizonte, no dia 25 de abril.

Como foi o jogo

Antes de se lesionar, Kisy vinha sendo a principal atacante do Minas.

A primeira parcial iniciou com o Minas liderando por quatro pontos (10/ 6), o que forçou o técnico Luizomar de Moura, de Osasco, a pedir tempo. A parada deu certo e as paulistas encostaram em 13/12, A equipe da casa seguiu com vantagem e chegou a 22/18, após ataque da ponteira Glayce.