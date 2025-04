Matheus Henrique vai passar por cirurgia no joelho e pode desfalcar Cruzeiro em até seis meses

Matheus Henrique (E) ainda não sabe quanto tempo ficará fora dos gramados. DOUGLAS MAGNO / AFP

A derrota para o Mushuc Runa, por 2 a 1, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana, não foi a pior das notícias para o torcedor do Cruzeiro. Nesta quinta-feira (10), o volante Matheus Henrique teve diagnosticada uma lesão no menisco do joelho direito. O jogador será submetido a cirurgia e pode parar entre dois e seis meses a depender do procedimento.

"O Cruzeiro informa que o atleta Matheus Henrique foi submetido a exames que diagnosticaram lesão no menisco lateral do joelho direito. A indicação para o caso é de uma cirurgia, que será realizada nos próximos dias", revelou o clube. "Todo o processo de recuperação acontecerá no departamento de saúde e performance do Cruzeiro. Desejamos uma ótima recuperação para o nosso camisa 8."

O jogo com os equatorianos estava no começo quando Matheus Henrique se chocou com Tapiero em disputa pelo alto e caiu sentindo dores. Após atendimento médico, o volante ainda tentou continuar na partida, mas acabou substituído com somente 13 minutos - o jogador do Mushuc Runa também deixou a partida.

O Cruzeiro ainda não definiu a data da cirurgia e nem qual processo deve ser utilizado, o que dá esperanças de um retorno antes do imaginado. De qualquer maneira, serão ao menos oito semanas de ausência.

Vivendo fase complicada na temporada, com três derrotas seguidas (1 a 0 para o Unión Santa Fe, 3 a 0 para o Internacional, e 2 a 1 para o Mushuc Runa), o Cruzeiro ainda convive com problemas internos após o CEO, Pedro Lourenço, admitir que realizou contratações equivocadas para a temporada, deixando o grupo abalado. Mesmo em ambiente tumultuado, Matheus Henrique vinha se destacando em campo.

O jogador recebeu mensagens de apoio de diversos companheiros, dirigentes e torcedores em geral, e usou as redes sociais para agradecer o apoio e prometer retorno em alto estilo.

— Obrigado a cada um pelas mensagens de apoio, mais um desafio a ser encarado. Em breve estaremos juntos novamente. Positividade e 'bora' pra cima — escreveu.