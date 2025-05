Atalanta vence Roma e garante vaga na próxima Champions

A Atalanta se classificou para a próxima Liga dos Campeões ao vencer a Roma por 2 a 1 nesta segunda-feira (12), garantindo matematicamente uma vaga entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Italiano, no jogo que fechou a 36ª e antepenúltima rodada.

O gol de Ibrahim Sulemana aos 31 minutos do segundo tempo deixou a 'Dea' na terceira posição, com sete pontos de vantagem sobre a Lazio (5ª), a dois jogos do fim do campeonato.