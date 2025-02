Chiefs buscam tricampeonato consecutivo histórico no Super Bowl; relembre outros títulos 

Ter quatro títulos do Super Bowl é uma honra que poucos torcedores podem celebrar na NFL. O Kansas City Chiefs é uma das franquias mais vitoriosas, porém, a história recente ajuda a elevar o patamar da equipe .

No Super Bowl LIX, os Chiefs buscarão a quinta taça — chamada de Vince Lombardi. Mais do que o quinto título, essa conquista poderá ser histórica na NFL, já que nenhuma franquia conseguiu vencer três vezes consecutivas o Super Bowl. Kansas City levou as duas últimas edições.