Super Bowl 2025: data, horário e onde assistir Chiefs x Eagles

A grande final da temporada 2024/2025 da NFL já tem data e horário marcados. No dia 9 de fevereiro, a partir das 20h (horário de Brasília), em Nova Orleans , nos Estados Unidos, o Kansas City Chiefs enfrenta o Philadelphia Eagles no Super Bowl LIX .

Além da partida que define o campeão da NFL, também haverá o show do rapper Kendrick Lamar no intervalo. Os Chiefs buscam o quinto campeonato, enquanto os Eagles querem o segundo título do Super Bowl.