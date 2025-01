Eagles atropelam Commanders e garantem classificação ao Super Bowl

Jalen Hurts marcou três touchdowns na partida. Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A primeira equipe garantida no Super Bowl LIX é o Philadelphia Eagles, que atropelou, neste domingo (26), o Washington Commanders por 55 a 23. Na decisão da Conferência Nacional (NFC), disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, levou a melhor o time que forçou erros e aproveitou as campanhas ofensivas.

O jogo terrestre dos Eagles foi determinante para a vitória, com três touchdowns do quarterback Jalen Hurts e três do running back Saquon Barkley. Esta foi a primeira vez na história dos playoffs da NFL que uma equipe teve dois jogadores marcando três touchdowns cada. Além disso, a defesa de Philadelphia forçou cinco erros dos adversários.

Os Eagles aguardam o campeão da Conferência Americana (AFC) para descobrir o adversário do Super Bowl LIX, que será no dia 9 de fevereiro, em Nova Orleans. O duelo da AFC será entre Kansas City Chiefs e Buffalo Bills.

Jogo memorável dos Eagles

Defesa dos Eagles forçou cinco turnovers. Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A primeira etapa da partida foi movimentada e com muitos pontos. Apesar dos Commanders abrirem o placar com um field goal, os Eagles marcaram dois touchdowns. As duas pontuações foram de Barkley, uma delas correndo 60 jardas.

A reação dos Commanders ocorreu no início do segundo quarto, com um field goal e depois com um touchdown de 36 jardas e Terry McLaurin. A vantagem caiu para dois pontos, mas os donos da casa não sentiram a pressão. Após uma longa campanha, Hurts entrou na end zone com o tradicional "tush push" — o quarterback recebe a bola e se joga para frente, sendo empurrado pelos companheiros de equipe.

O placar foi para 20 a 12 com a pontuação. Porém, ele aumentou para os Eagles, que forçaram mais um fumble e ficaram com a bola próximos da end zone. Foram várias faltas na campanha, mas Hurts conseguiu um belo passe para A.J. Brown, que recebeu com segurança para aumentar a vantagem para 15 pontos.

Antes do intervalo, os Commanders ainda converteram um field goal e foram para o vestiário atrás por duas posses de bola.

Defesa faz a diferença para o Eagles

O início da segunda etapa pareceu positivo para Washington, com a defesa forçando o punt. Porém, o ataque não fez sua parte, e na sequência os Eagles aumentaram a vantagem para 34 a 15, com uma corrida de Hurts.

Os Commanders esboçaram uma reação com um touchdown terrestre de Daniels. Na sequência, a defesa forçou um punt e tudo se encaminhava para uma boa campanha de Washington. Porém, o terceiro fumble do jogo aconteceu. Austin Ekeler perdeu a bola e a defesa dos Eagles recuperou novamente.

O jogo entrou no último quarto com um vencedor praticamente definido. Isso porque os Eagles marcaram mais um touchdown com Hurts e a defesa forçou outro turnover em cima do ataque dos Commanders.