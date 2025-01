Time de Patrick Mahomes busca o tricampeonato consecutivo. Andrew Mather / Kansas City Chiefs

O Super Bowl LIX, no dia 9 de fevereiro, em Nova Orleans, já tem seus participantes definidos. O Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles venceram as finais de conferência e avançaram para a disputa do título da temporada 2024/2025 da NFL.

O novo episódio do PrimeCast analisa o futuro de Bufallo Bills e Washington Commanders, equipes eliminadas nas finais de conferência, e quem desponta como favorito para o Super Bowl.

O PrimeCast tem episódio inédito sobre futebol americano e basquete toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site de Zero Hora e app de GZH.

Super Bowl LIX

O Super Bowl LIX será realizado no Caesars Superdome, em Nova Orleans, em 9 de fevereiro.

De quem será o show no Super Bowl

O times que vão disputar o Super Bowl LIX ainda não foram definidos, mas a apresentação, sim. O rapper Kendrick Lamar será o responsável pelo show. O artista de 37 anos se tornou um dos mais influentes da sua geração e fará sua segunda participação durante o intervalo do Super Bowl.

Quanto custa para assistir ao Super Bowl LIX

Segundo o mercado de ingressos TickPick, o preço mais barato para o Super Bowl LIX custa US$ 6,6 mil (R$ 40 mil na cotação de 16 de dezembro), enquanto o preço médio do ingresso é de US$ 9,5 mil (R$ 57,7 mil).

Os dois times do Super Bowl dividem 35% dos ingressos. O time anfitrião, que será o New Orleans Saints, recebe 5%, e os 29 times restantes da NFL ficam com cerca de 1% cada e realizam loterias entre os detentores de ingressos para a temporada.

A NFL retém 25% dos ingressos para membros da mídia, parceiros comerciais e comunitários. A liga também distribui mais 500 ingressos.

