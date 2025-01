Em jogo tenso e equilibrado, Chiefs vencem os Bills e chegam ao Super Bowl pela terceira vez consecutiva

Patrick Mahomes foi decisivo mais uma vez e vai disputar seu quinto Super Bowl. JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O sonho do tricampeonato consecutivo da NFL segue vivo e resta apenas um passo para o Kansas City Chiefs, que, pela quinta vez nos últimos sete anos, venceu a Conferência Americana (AFC). A vítima, mais uma vez, foi o Buffalo Bills, que até fez um jogo equilibrado, mas foi derrotado por 32 a 29, neste domingo (26), no Arrowhead Stadium. Assim, os Chiefs vão enfrentar o Philadelphia Eagles no Super Bowl LIX, no dia 9 de fevereiro.

Josh Allen até tentou, mas faltou novamente muito pouco para ele vencer o duelo contra Patrick Mahomes. Agora, o quarterback dos Chiefs tem quatro triunfos em quatro jogos entre os dois nos playoffs.

Um jogo de alto nível

Assim como esperado antes do início da partida, o primeiro tempo foi equilibrado e com grandes jogadas. Na primeira campanha de Mahomes em campo, os Chiefs marcaram o touchdown com uma corrida de Kareem Hunt. Os Bills descontaram na sequência com um chute de 54 jardas, porém era preciso mais.

A defesa, então, apareceu. Foram dois fumbles forçados. O primeiro não valeu por conta de uma falta. Contudo, o segundo foi válido e deu moral para os Bills atacarem. O resultado foi um touchdown de James Cook para deixar Buffalo à frente no placar. A felicidade, entretanto, não durou muito, pois Kansas City marcou outro touchdown.

O autor foi o novato Xavier Worthy, que foi o nome da campanha, com três recepções de alto nível. Depois, após a defesa dos Chiefs neutralizar Allen e companhia, o ataque voltou a pontuar. Worthy fez novamente uma boa recepção e deixou o caminho mais fácil para Mahomes correr até a end zone.

Buffalo teve a última campanha do primeiro tempo e precisava sair dela com pontos. Allen arriscou um passe de 34 jardas e Mack Hollins fez a recepção, mesmo com a boa marcação adversária. Os Bills tentaram a conversão de dois pontos para diminuir a desvantagem, mas os times foram para o vestiário com os Chiefs vencendo por 21 a 16.

O retorno do intervalo foi melhor para os Bills, que seguraram o primeiro ataque dos Chiefs e depois conseguiram a virada. Com muitas corridas, Buffalo chegou até a end zone com uma linda jogada de Cook, que precisou pular e se esticar para marcar o touchdown.

A defesa dos Bills seguiu fazendo um bom trabalho, enquanto o ataque ganhava tempo com corridas. Porém, sempre muito próximo do risco. Após converter duas quartas descidas, Josh Allen arriscou novamente e não conseguiu conquistar o avanço, dando a chance para os Chiefs voltarem para o jogo.

Com Mahomes em campo, as chances são sempre maiores. Ele colocou a bola embaixo do braço e correu até a end zone para voltar à liderança. Depois, ainda lançou para a conversão de dois pontos, deixando os Chiefs em vantagem por 29 a 22.

Em uma campanha de quase cinco minutos, os Bills empataram o duelo. A conexão Allen e Hollins funcionou e deixou o ataque perto da end zone. Porém, foi só na quarta descida que o quarterback achou Curtis Samuel livre para anotar o touchdown.

Na reta final, a tensão tomou conta do Arrowhead Stadium. Os Chiefs tomaram a liderança com um chute certo, deixando os Bills com chance de vencer com um touchdown. Porém, a campanha de Buffalo não avançou, tendo a chance em um passe pressionado de Allen, o qual não teve recepção de Dalton Kincaid.