Os possíveis cenários do Inter para o Gre-Nal na decisão do Gauchão

Renan Mattos / Agencia RBS

A vantagem construída pelo Inter na primeira partida da decisão transformou por completo as projeções sobre a final do Campeonato Gaúcho.

Poucos imaginavam que, jogando dentro da Arena, a equipe treinada por Roger Machado conseguiria uma vantagem de dois gols em relação ao seu maior rival.

No momento, é difícil encontrar alguma alma que não considere o Inter extremamente favorito para conquista do título. A diferença entre as equipes foi tanta que a remontada tricolor se tornou praticamente improvável.

O futebol é imprevisível

Na história do futebol, podemos revisitar momentos em que o favorito confirmou a sua superioridade. Mas o futebol é tão emocionante que, na mesma medida, acompanhamos o imprevisível acontecendo em todas as temporadas. São inúmeros exemplos para embasar o Inter para o confronto do próximo domingo (16).

É importante que o grupo colorado não se esconda no favoritismo criado por ele mesmo. Ser favorito neste segundo jogo é mérito por conta do jogo de excelência que os jogadores realizaram sob comando de Roger Machado.

Inter deve estar preparado em diferentes cenários

A missão a partir de agora é saber lidar com a situação e utilizar a vantagem ao seu favor. Além disso, o time deve estar preparado para lidar com os variados cenários que podem se apresentar durante os últimos noventa minutos da decisão.

A primeira coisa que um time com vantagem no placar deve fazer é trabalhar a humildade para lidar com a partida de volta. Isto é, prever situações negativas é essencial para que o grupo não seja surpreendido durante o confronto.

O planejamento caso o rival faça o primeiro gol deve estar pronto. A mesma lógica deve ser utilizada se o placar for inaugurado pelo próprio Inter.

Clima de festa? Só na torcida

Levando em consideração os métodos aplicados por Roger, o Colorado tem tudo para não escorregar diante do seu torcedor.

O clima de festa deve ficar por conta da arquibancada. Já nos bastidores do Beira-Rio, só é permitido comemorar após o apito final do árbitro.