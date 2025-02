Super Bowl 2025: conheça as mentes por trás dos finalistas da NFL

Andy Reid (D) e Nick Siriani (E) são os treinadores dos finalistas da NFL. Michael DeMocker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Toda equipe vencedora na NFL tem uma ou mais grandes mentes por trás, que entendem o futebol americano como poucos e encontram soluções para os momentos mais complicados de uma partida. No Super Bowl LIX, que será disputado no domingo (9), tanto o Kansas City Chiefs quanto o Philadelphia Eagles contam com treinadores desse calibre.

Para se ter uma ideia, uma comissão técnica na NFL é composta por muitos técnicos e respeita uma hierarquia. O líder é o head coach, que precisa ter o comando de tudo. Abaixo dele estão os coordenadores de ataque, defesa e times especiais. Eles contam com treinadores específicos de posições e de análise do adversário.

Os Chiefs, por exemplo, têm Andy Reid como head coach e a equipe dele é composta por 29 profissionais. Ele é a mente responsável pela dinastia de Kansas City, a qual nos últimos sete anos chegou a cinco Super Bowls, venceu três e está em busca de mais um, que significaria o tricampeonato seguido, algo inédito na história da NFL.

Já nos Eagles, a equipe do técnico Nick Siriani é formada por 24 profissionais. É a segunda vez que o head coach chega ao Super Bowl com Philadelphia, a outra vez foi em 2023, quando eles perderam justamente para os Chiefs.

As mentes defensivas do Super Bowl

De ambos os lados há treinadores defensivos que caminham para entrar na lista de melhores da história. No Super Bowl LIX, os dois serão importantes para buscar formas de neutralizar ataques explosivos.

Pelos Chiefs, Steve Spagnuolo é o coordenador defensivo desde 2019. Assim, ele é um dos responsáveis pela construção da dinastia. Muito se fala de Patrick Mahomes e do ataque de Kansas City. Porém, as defesas treinadas por Spagnuolo têm importância para as conquistas dos títulos. Além disso, ele também já venceu o Super Bowl em 2008, com o New York Giants.

Para tentar neutralizar Mahomes e companhia, os Eagles contam com Vic Fangio. O coordenador defensivo chegou em 2024 na Filadélfia com a missão de ajustar uma defesa que entrou em colapso na última temporada. Ele conseguiu e formou uma unidade sólida e capaz de mudar o rumo dos jogos. Fangio trabalha com futebol americano desde 1979 e teve trabalhos relevantes ao longo da carreira, apesar de nunca ter vencido o Super Bowl.

Inovação para superar as defesas

Para vencer defesas boas e bem treinadas, os ataques precisam inovar. Para isso, os coordenadores ofensivos, em conjuntos com o treinadores principais, devem montar um plano de jogo bem diferente do que é visto ao longo da temporada.

Nos Chiefs, Matt Nagy é o responsável pelas chamadas de ataque. Ele retornou para Kansas City em 2022 para trabalhar especialmente com os quarterbacks. A saída de Eric Bieniemy, após a conquista do Super Bowl contra os Eagles, em 2023, abriu a oportunidade para ele assumir a função de coordenador. Os resultados estão sendo conquistados, com um ataque criativo e capaz de marcar pontos de diversas formas.