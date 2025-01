NFL: três decepções da primeira rodada dos playoffs 

A principal posição do futebol americano é o quarterback . Os jogadores que atuam passando a bola, chamando as jogadas e liderando os ataques não recebem grande atenção por acaso. Em muitos casos, as derrotas caem na conta deles .

Justin Herbert

O passador do Los Angeles Chargers foi o quarterback com o menor número de interceptações na temporada regular, com apenas três. Contudo, no duelo contra o Houston Texans, Herbert conseguiu a façanha de lançar quatro vezes a bola para um adversário.