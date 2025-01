Um bom filho à casa torna. Após muitas especulações e até mesmo anúncio antecipado do presidente santista , Marcelo Teixar, Neymar, enfim, confirmou seu acerto com o Santos .

A fala completa de Neymar ao longo do vídeo

— Parece que estou voltando no tempo, estou aqui reunido com amigos e familiares, e eles me ajudaram a escrever algumas coisas. É que eu não vou aguentar até amanhã. Minha família e meus amigos já sabem a minha decisão. Assinarei o contrato com o Santos Futebol Clube. Quero agradecer aos torcedores do mundo inteiro, que desejaram muito este momento que pudesse ser realizado. Quase 12 anos se passaram desde que eu saí da vila mais famosa do mundo, e parece que foi ontem. O meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou.