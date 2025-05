Lucas Moura acusa novas dores no joelho direito e adia volta ao time titular do São Paulo

Mais de 40 mil ingressos vendidos e uma grande festa armada no MorumBis para celebrar a possível classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores. Tudo parecia em paz no São Paulo, mas o astro Lucas Moura acabou acusando novas dores no joelho direito, o mesmo que o tirou dos gramados por quase dois meses, e será desfalque no que seria seu retorno à equipe titular, diante do Libertad, nesta quarta-feira.

"O meia-atacante Lucas sentiu dores no joelho direito durante o treinamento desta manhã e foi encaminhado para o REFFIS Plus, onde permanecerá em tratamento, passando por avaliações periódicas do quadro clínico", anunciou o São Paulo, para desagrado de Luis Zubeldía, que apostava tudo na experiência do jogador, poupado no clássico com o Palmeiras visando a Libertadores.

Lucas Moura sofreu o primeiro trauma no joelho direito ainda nas semifinais do Paulistão, dia 10 de março diante do Palmeiras. Forem 53 dias de ausência até ser relacionado diante do Fortaleza - entrou no segundo tempo. A estratégia se repetiu no duelo seguinte, contra o Alianza Lima, no Peru, onde mais uma vez acabou golpeado no local.

Mesmo já imaginando que a pancada voltaria a atrapalhar seus planos, Lucas participou das atividades de quinta, sexta e sábado. Mas acabou preservado do clássico da Arena Barueri ainda carente de recuperação - o São Paulo garante não ter relação com o gramado sintético do estádio.

O jogador iniciou a semana trabalhando forte e confiante. Até as atividades desta terça confirmarem o que ninguém queria: não há condições de encarar os paraguaios no MorumBis. O clube optou por avaliações diárias e confia em tê-lo brevemente.