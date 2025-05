Como comprar ingressos para o amistoso da Seleção Brasileira em São Paulo 

A CBF iniciou, nesta terça-feira (13), a venda de ingressos para o amistoso da Seleção Brasileira Feminina com o Japão . A partida está marcada para 30 de maio, às 21h30min, na Arena do Corinthians, em São Paulo.

A venda de ingressos será através do site http://selecaofeminina.soudaliga.com.br/ . E as entradas variam de R$ 50 a R$ 100.

A Seleção Brasileira foi convocada nesta terça para os amistosos. Entre as 26 chamadas, destaque para sete que já passaram pelo RS: as goleiras Lorena e Claudia, as zagueiras Isa Haas e Mariza, a meio-campista Duda Sampaio e as atacantes Jheniffer e Luany.